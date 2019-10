Sessantenne aggredito a calci e pugni e mandato in ospedale Lite con un conoscente degenera in violenza

E' stato aggredito a calci e pugni e ridotto talmente male da essere costretto al ricovero in ospedale. la vittima è un 60enne di Alvignano, che avrebbe discusso con un conoscente, finendo per essere aggredito a calci e pugni. Non si conosce il motivo che ha scatenato la furia dell'aggressore, che ha colpito il sessantenne al petto e al torace. In ospedale l'uomo è stato medicato e le sue ferite sono state giudicate guaribili in un paio di giorni.