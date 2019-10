Macabra scoperta: ossa umane in una scatola Trovate in una scatola: nominato un esperto per datarle

E' giallo a Sessa Aurunca dopo il ritrovamento di una scatola contente ossa umane ritrovata in una stanza del Castello.

Una scoperta avvenuta per caso, da parte di un dipendente, in una delle aree ancora non completate della struttura. Ora l'area è stata posta sotto sequestro ed è stato nominato un esperto per datare le ossa: a un primo esame, viste le caratteristiche, sembrerebbero però molto vecchie. Disposti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere anche altri accertamenti per far luce sulla vicenda.