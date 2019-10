Il gioco choc dei ragazzini: lanciarsi contro le auto in corsa Sfidano la sorte confidando nella frenata dei conducenti: è allarme nel casertano

Gettarsi contro le auto in transito, sperando nella frenata. Sarebbe questo l'ultimo gioco in voga tra i ragazzini, con diversi episodi denunciati nelle ultime ore nel casertano, gli ultimi nella serata di ieri a Santa Maria Capua Vetere. I ragazzi in una sfida idiota si butterebbero per strada andando contro le auto, sfidando la prontezza di riflessi dei conducenti e confidando in una frenata o in una sterzata. La segnalazione è arrivata anche attraverso alcune pagine social in cui utenti hanno raccontato l'accaduto, spiegando anche che il gioco va avanti ormai da diversi mesi, invitando gli automobilisti a fare molta attenzione.