Prete arrestato per abusi: "la bambina ora sorride" La reazione della ragazzina alla notizia dell'arresto del parroco

Novità sul caso della bimba di 11 anni abusata da un prete a Trentola Ducenta. Il caso era stato raccontato dalla trasmissione “Le Iene” che avevano evidenziato come la bambina, non essendo creduta, aveva deciso di registrare gli incontri. E' emersa una situazione agghiacciante, col parroco, di 60anni, che da solo con la ragazzina approfittava per abusarne.

In un primo momento il prete ha negato tutto, parlando di fantasie della ragazzina, poi di fronte all'evidenza ha ammesso le sue responsabilità e negli ultimi giorni è stato arrestato: in carcere ha confessato le sue colpe ed ha chiesto scusa alla famiglia della ragazzina.

Per quanto attiene alla vittima, la sorella ha fatto sapere che ha accolto “con un sorriso” la notizia dell'arresto dell'uomo.