Voto di scambio: indagato anche il consigliere dem Graziano Ma lui spiega: "Sono tranquillo, completamente estraneo ai fatti"

Quattro indagati per voto di scambio, tra questi anche Stefano Graziano, consigliere regionale del Pd e commissario regionale del partito in Calabria. Graziano è indagato assieme ad altre tre persone: i fatti risalgono alla campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Aversa. Le indagini sono partite dalla denuncia di un operatore socio sanitario che avrebbe avuto la promessa di essere assunto al Cardarelli in cambio di un pacchetto di voti per un consigliere comunale. Secondo i Pm sul nome del consigliere sarebbero affluiti un centinaio di voti.

Graziano si è detto tranquillo ed estraneo alla vicenda, dato che è indagato proprio per non aver raccomandato una persona che proprio per questo motivo lo avrebbe denunciato e anche diffamato.