Sequestrate 8 tonnellate di pesce: era scaduto dal 2015 Incredibile sequestro: prodotti ittici destinati alla vendita sequestrati

Pesce scaduto dal 2015... e pronto ad essere venduto. Per fortuna quelle otto tonnellate di pesce sono state bloccate, perché scoperte dal personale della Capitaneria di Porto di Napoli insieme a quello degli Uffici dipendenti che stanno effettuando controlli. Erano conservati in un un capannone industriale in zona Vitulazio. Parte di quelle otto tonnellate di prodotti ittici era scaduta addirittura dal 2015. Il sequestro è avvenuto perché quei prodotti "violavano le leggi in materia di tracciabilità, etichettatura, oltre che per violazione delle disposizioni relative all'indicazione del termine medio di conservazione”.