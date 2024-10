Napoli Futsal e MoMap di nuovo insieme: subito un progetto benefico Incasso del prossimo match per Angela ed Emanuel, donazione da parte dell'azienda

Questa mattina, nella sala stampa del PalaJacazzi di Aversa, è stata presentata la nuova partnership tra MoMap, l'azienda di servizi di monitoraggio satellitare, e il Napoli Futsal. Nella conferenza, che ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale di Aversa, omaggiata della terza maglia, dedicata proprio alla Città normanna, è stato svelato anche il progetto di beneficenza in favore di una famiglia napoletana con due bambini diversamente abili. L'incasso della gara Napoli Futsal - Italservice Pesaro, in programma domani sera (ore 20.30) al PalaJacazzi, sarà devoluto alla raccolta fondi per l'acquisto di una vettura che possa garantire ad Angela ed Emanuel un futuro migliore e più sicuro.

Capuozzo: "Un dovere dare una mano"

"La partnership è rinnovata con i nostri cari amici del Napoli Futsal. Ci siamo trovati benissimo nella scorsa stagione, spero che sia stato lo stesso per loro e anche quest'anno sarà motivo di orgoglio dare una mano al presidente e alla squadra per raggiungere nuovi obiettivi sportivi. - ha spiegato il ceo e senior manager di MoMap, Gennaro Capuozzo - Da sempre l'azienda ha affiancato e affianca le società sportive del territorio. Quest'anno saremo partner della Salernitana, del Napoli e del Benevento nel calcio, del Napoli Futsal nel calcio a 5 e della PSA Sant'Antimo nel basket e nel corso della stagione realizzeremo qualche altra iniziativa. Lo scopo è quello di portare i nostri valori in queste società e, quindi, permettere l'accesso ai soggetti svantaggiati di assistere alle partite e ad altre attività interessanti. Vogliamo essere il collante tra lo sport e la realtà del territorio che tutti i giorni affrontiamo. Abbiamo presentato questa attività legata all'evento del prossimo match del Napoli Futsal. Loro sono attenti alle esigenze della comunità. Sono disposti a riversare gli incassi della partita in favore di una famiglia che ha delle necessità e noi che siamo partner del Napoli Futsal non possiamo fare altro che appoggiarli opportunamente. Ci impegneremo con una donazione alla famiglia per affrontare le spese dei ragazzi per la scuola e daremo, quindi, una mano. Anche l'amministrazione comunale di Aversa si dimostra sempre attenta alle necessità del territorio. È stato un grande orgoglio averli qui: che sia stato un incontro prospettico in chiave futura per averli sempre come nostri partner".

Perugino: "Insieme per nuovi successi"

"Siamo convinti che questa partnership abbia prodotto grandissimi risultati e sono felice della vicinanza e del supporto di questo brand importante. - ha aggiunto il presidente del Napoli Futsal, Serafino Perugino - Il Napoli Futsal ha sempre puntato a fare socialità sul territorio e per la partita con l'Italservice Pesaro l'intero incasso sarà devoluto a una famiglia di giovani coraggiosi che hanno difficoltà con i propri mezzi nel raggiungere la scuola. Purtroppo i loro ragazzi hanno delle difficoltà e, quindi, ho pensato che noi fortunati abbiamo il dovere di non girarci dall'altra parte. È un gesto piccolo e invito tutti gli aversani e i napoletani a contribuire. C'è necessità di aiutare questi ragazzi. Mi ha colpito il legame con l'amministrazione comunale di Aversa. Il PalaJacazzi è il palcoscenico adatto al brand Napoli. Aversa ci è vicina. Ringrazio il sindaco, gli assessori e in particolar modo Giovanni Innocenti, sempre da supporto al nostro progetto sportivo. La prospettiva in stagione? Vogliamo dare battaglia su tutti i campi. È appena iniziata la stagione. Non sono abituato a fare proclami. Lavoriamo duramente. Abbiamo un gruppo solido e coeso, un grande allenatore con una grande società. Proveremo a portare a casa qualche trofeo".

Matacena: "Obiettivo Aversa capitale italiana della Cultura nel 2030"

"L'amministrazione è vicina a questa società ed è vicina allo sport in generale. Da parte nostra c'è il massimo sostegno per tutti i club sportivi che operano sul territorio. - ha affermato il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ha raggiunto il PalaJacazzi in compagnia del vice sindaco, Alfonso Oliva, e del presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti - Lo sport è importante, in particolar modo per i giovani, a cui teniamo tanto. Da parte nostra c'è la massima disponibilità. L'iniziativa? È molto bello vedere questa serie di eventi. Consente di stare vicino alle famiglie fragili. L'ho constatato anche in campagna elettorale: ci sono famiglie fragili. Non vanno mai trascurate, non vanno mai lasciate indietro. Con atti concreti bisogna stare vicino a queste famiglie. Sulle politiche sociali stiamo lavorando tantissimo. Aversa è una città inclusiva, la prima contea normanna d'Italia e siamo una città che guarda al futuro. Stiamo percorrendo il cammino verso il 2030: vogliamo candidare Aversa a capitale italiana della Cultura a mille anni dalla fondazione della Città".