Carinaro: lampade votive accese per tutti i defunti: tregua per i morosi Attività istruttorie e verifiche sui pagamenti riprenderanno dal 4 novembre

Le verifiche sui pagamenti possono aspettare. In prossimità della commemorazione dei defunti, a Carinaro, Domenico Grimaldi, amministratore della Grimaldi costruzione, che gestisce il servizio di lampade votive al cimitero, ha deciso di rimuovere gli avvisi di cortesia da loculi e cappelle e di lasciare accese tutte le lampade, anche quelle per le quali è stato accertato o è in corso di accertamento una morosità.

La decisione è stata assunta in accordo con la sindaca Annamaria Dell’Aprovitola e rappresenta un atto di sensibilità e di rispetto nei confronti dei defunti, scivolati, loro malgrado, in polemiche spesso sterili e prive di contenuto.

Dal Comune, fa sapere Grimaldi, ribadiscono che il servizio delle lampade va onorato e tutti i proventi recuperati dagli anni pregressi non andranno al concessionario, ma saranno investiti in opere di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, come ulteriore segnale di trasparenza e di responsabilizzazione verso i cittadini. Attività istruttorie e verifiche sui pagamenti riprenderanno dal 4 novembre.