"Mia sorella è morta" e scoprono orrore: tra cani e sporcizia Tre sorelle vivevano in una condizione di degrado indicibile, in pieno centro

Una donna morta e uno scenario da film dell'orrore. E' quello che arriva da una casa di Arienzo, dove una donna di circa 60 anni è morta, e all'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine lo scenario che si è presentato ai loro occhi era agghiacciante.

La donna è probabilmente morta di stenti: viveva in casa con altre due sorelle. Una di queste è andata ad avvertire dell'accaduto al bar poco distante dall'abitazione: in casa c'erano cani dappertutto, escrementi ovunque, una situazione di degrado terribile. Recuperare il cadavere è stato complicatissimo: i cani, inferociti e affamati impedivano di avvicinarsi, e sono dovuti intervenire gli operai del canile per placarli e permettere di arrivare alla salma della donna. Anche l'altra sorella, malnutrita e in condizioni assurde, sotto choc, con capelli incolti e in una situazione igienica terribile è stata portata in ospedale.

Considerato che l'abitazione è quasi in centro è difficile credere che le tre donne potessero vivere così.