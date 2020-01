Incredibile ad Aversa: trovati sei cadaveri in un solo loculo Blitz dei poliziotti dopo una segnalazione: in una sola tomba erano ammassati sei corpi

Incredibile e macabra scoperta ad Aversa, nel cimitero cittadino: all'interno di una tomba i poliziotti hanno scoperto ben sei cadaveri. Corpi tutti ammassati all'interno di un solo loculo. La scoperta dei poliziotti è arrivata nell'ambito di un indagine della procura di Aversa – Napoli Nord, partita dopo un esposto. Il blitz ha evidenziato che i fatti denunciati erano veri. Ora si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e stabilire le eventuali responsabilità: perché quei corpi erano ammassati in una sola tomba? Chi ce li ha messi?

Sul caso sono intervenuti anche i Cinque Stelle, palesando che la motivazione è puramente economica, con un vero e proprio "business del caro estinto".

Saranno le indagini degli inquirenti dunque a chiarire le eventuali responsabilità e se, come ipotizzato, c'è stato un macabro riciclo ottenuto profanando le tombe nel luogo sacro, come già avvenuto peraltro in altre zone d'Italia.