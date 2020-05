Libero un altro fratello del boss Zagaria Si tratta di Antonio: era detenuto da 8 anni

Torna libero un altro fratello del boss Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi. Si tratta di Antonio, condannato in via definitiva per estorsioni e camorra, in carcere da 8 anni. In questo caso non si tratta di una scarcerazione anticipata, com'era accaduto a Pasquale Zagaria, altro fratello del boss oggi ai domiciliari a Pontevico: semplicemente Antonio Zagaria ha scontato la pena alla quale era stato condannato.

Grandi polemiche aveva invece suscitato la scarcerazione anticipata di Pasquale Zagaria, così come nel caso di numerosi altri boss.