Auto si ribalta: mamma e figlioletta in ospedale Si teme per la donna. Illesa la piccola di sei anni

E' ricoverata in gravi condizioni la donna di 30 anni che si è ribaltata con la propria vettura insieme alla figlioletta di sei anni a bordo. E' successo alla frazione Moscarelli di Cellole. L'auto per cause in corso di accertamento è finita fuori strada senza però coinvolgere altri mezzi. La donna è ora in prognosi riservata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Illesa per miracolo la piccolina. Sul posto i carabinieri di Cellole per ricostruire la dinamica.