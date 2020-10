Violano zona rossa per andare a lavorare: denunciati E il datore di lavoro dovrà pagare sanzione di 20mila euro

Tre operai sono usciti dalla zona rossa di Orta di Atella (Caserta) per andare a lavorare nella vicina Grumo Nevano (Napoli). Ma sono stati scoperti dai carabinieri e denunciati. Altri due lavoravano e percepivano anche il reddito di cittadinanza. Tutto cio' e' emerso nel corso di un controllo che i militari della caserma di Grumo Nevano, con i colleghi del NIL e del NOE di Napoli - eseguito presso una piccola azienda tessile denunciando il responsabile che dovra' pagare anche sanzione di 20mila euro. L'uomo, oltre a non essere in regola con il registro di carico e scarico dei rifiuti, si avvaleva di 13 lavoratori che non aveva mai sottoposto alle visite mediche obbligatorie e ai corsi di formazione sui rischi relativi alla loro specifica mansione. Tra questi 5 non erano mai stai assunti e 2 percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Altri 3 sono risultati residenti a Orta di Atella, comune "zona rossa".