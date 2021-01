Poliziotto libero da servizio insegue e arresta ladro L'aveva notato a rubare all'interno di un auto, lo ha rincorso e bloccato

Un poliziotto della Questura di CASERTA, libero dal servizio, ha inseguito e arrestato un 35enne del Napoletano che aveva appena rubato all'interno di un'auto con un complice; quest'ultimo e' riuscito a fuggire con la refurtiva. Il fatto e' accaduto sulla statale Appia, nel tratto che attraversa il comune di Casagiove (CASERTA). Il poliziotto, in servizio al Reparto Volanti della Questura, stamani era libero, dovendo svolgere il proprio turno di pomeriggio; mentre era in un negozio, ha notato due individui che svaligiavano un'auto dopo aver rotto il finestrino, e' uscito e li ha inseguiti. Uno dei due ha fatto perdere le tracce, l'altro e' stato invece raggiunto dal poliziotto, ha provato a resistere ma alla fine e' stato bloccato; poco dopo sono arrivati i colleghi in divisa dell'agente, che hanno ammanettato il ladro. Sono in corso le ricerche del complice.