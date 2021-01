Due persone trovare morte in casa nel giro di poco tempo Giornata drammatica in provincia di Caserta

Due tragedie una diversa dall'altra e due vittime, entrambe di sesso maschile in provincia di Caserta. La prima a Recale, dove un 40enne del luogo è stato trovato suicida all'interno della sua abitazione di via Roma nel centro del paese.

La seconda, nel giro di poco tempo ad Arienzo, dove un residente è stato trovato accasciato al suolo in casa con ogni probabilità a seguito di un malore fulminante. La salma al momento è sotto sequestro in attesa dei relativi accertamenti medico legali. Inutile ogni soccorso per entrambi. Troppo tardi purtroppo. Sui due episodi stanno indagando i carabinieri.