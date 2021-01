Ancora una morte bianca: operaio 64enne cade e muore Stava lavorando in zona industriale, è precipitato da un'altezza di sei metri

Un operaio 64enne di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è deceduto dopo essere caduto da un'altezza di circa sei metri mentre lavorava nella zona industriale di Marcianise (Caserta). Questa la prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto. All'arrivo dei sanitari del 118 non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia; ora le forze dell'ordine indagheranno per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire le cause che hanno provocato la caduta.