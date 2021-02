Covid: situazione drammatica nel casertano Si chiude una settimana difficile, con un aumento vertiginoso dei contagi

Il dato è di quelli pesanti. I contagi sono aumentati vertiginosamente nel casertano, a partire dalla città capoluogo, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello ed altri comuni, fino a toccare la percentuale del 33%.

In una settimana si sono registrati ben 1386 contagi, 351 in più rispetto alla settimana precedente. I decessi sono stati invece, sempre nell'arco degli ultimi sette giorni, 24. Dato anche questo in salita.

760 il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia in tutto il territorio casertano. Molte le scuole già chiuse alla luce dei contagi in atto, mentre in altri istituti c'è chi ha preferito oggi evitare di mandare i propri figli a scuola. Lunedi sarà chiusura generale ma questo non basterà, i sindaci raccomandano le famiglie a tenere i propri figli a casa onde evitare assembramenti pericolosi.