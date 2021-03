Rapina a mano armata in una sanitaria: caccia all'autore Magro il bottino, indagano i carabinieri

E' caccia al rapinatore solitario entrato in azione in pieno centro a Maddaloni. Ad essere presa di mira è stata una sanitaria. Il malvivente ha fatto irruzione all'interno del negozio, armato di un coltello e dopo aver minacciato i titolari, si è fatto consegnare l'incasso, pari a circa 300 euro. E' successo nella centralissima via Roma. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.