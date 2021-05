Tragedia sulla strada: motociclista 43enne si schianta e muore Si è scontrato contro un'automobile, morendo poco dopo per la gravità delle ferite

Un motociclista e' morto in un incidente stradale avvenuto a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Caserta). L'uomo, un 43enne, si e' andato a schiantare contro un'autovettura, ed e' morto poco dopo per le ferite riportate. Quando e' arrivato il 118, era ormai deceduto. Il conducente della vettura e' stato portato in ospedale per accertamenti. Sull'incidente indagano I carabinieri. La vittima lascia moglie e due figli