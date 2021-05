Anziano trovato cadavere davanti alla sua abitazione Tragedia a Sant'Arpino nel casertano

Un 70enne è stato ritrovato privo di vita dai familiari davanti alla sua abitazione. Un gesto suicida alla base del decesso che ha sconvolto profondamente la piccola comunità di Sant'Arpino. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso, per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. Era ormai già troppo tardi. L'uomo pare che soffrisse di crisi depressive da tempo ed era già in cura. La salma su disposizione della magistratura è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.