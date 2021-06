C'è un pacco bomba al Comune, scatta l'allarme: nessuna carica esplosiva Mattinata movimentata a Castel Volturno, in provincia di Caserta

Un ordigno rudimentale è stato rinvenuto stamane sul davanzale di una finestra dell'ufficio tributi. del comune. Mattinata movimentata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo una segnalazione. Rinvenuta una scatola di cartone contenente fili elettrici, un telefono cellulare che doveva servire come innesco, ma fortunatamente nessuna traccia di carica esplosiva. A rivendicare il gesto un estremista di destra, rintracciato dai carabinieri e accompagnato in caserma. Indagini in corso.