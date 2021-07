Accolto tra applausi e incitamento Draghi al carcere di Santa Maria Capua Vetere Non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte

Visita del presidente del consiglio Mario Draghi e della ministra della Giustizia Marta Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il premier è stato accolto da un fragoroso applauso da parte dei detenuti.

Draghi ha visitato i reparti del carcere dove sono avvenute le violenze sui detenuti oggetto dell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere culminata nell'esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.

"Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte" ha detto Draghi dopo al visita al carcere. "Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso" ha scandito il premier.

"Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere" ha affermato il presidente del Consiglio.