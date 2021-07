Fiamme in un deposito di rifiuti nel casertano: paura ma nessun ferito L'incendio ha interessato una struttura di oltre 1000 metri quadrati

Fiamme in un deposito di rifiuti nel casertano. E' successo a Pontelatone in località Barignano. L'incendio ha interessato una struttura di oltre 1000 metri quadrati specializzata nel recupero, gestione e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi. Sul posto sono giunte più squadre dei Vigili del Fuoco da Caserta, Teano, Piedimonte Matese e Aversa. All'opera anche la polizia giudiziaria dei caschi rossi. Fortunatamente non si registrano feriti.