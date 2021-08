Finisce in un fossato con lo scooter: muore 37enne Stava tornando da lavoro: da chiarire la dinamica dell'incidente

Un uomo di 37 anni di Sessa Aurunca, Caserta, è deceduto dopo un incidente in scooter di ritorno da lavoro in una nota attività di ristorazione della zona. L'uomo, stando ad una prima ricostruzione, nella serata di mercoledì è finito in un fossato. È stato portato immediatamente in ospedale, ma poco dopo il cuore ha smesso di battere. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente per capire come il 37enne sia finito nel fossato.