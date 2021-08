A fuoco sterpaglie, rifiuti e roulotte abbandonate nel casertano Notte di super lavoro per i vigili del fuoco

Uno vasto incendio nella notte ha interessato ancora una volta Castel Volturno. Le fiamme si sono sviluppate in un'area incolta di circa 10 ettari nelle immediate vicinanze della Strada Statale 7 quater, nei pressi dell'uscita per il Villaggio Coppola. A fuoco sterpaglie, rifiuti, tra i quali elettrodomestici, pneumatici, mobili ed alcune roulotte abbandonate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta con una squadra Aib , specializzata per gli incendi boschivi, del distaccamento di Mondragone, oltre ad un'autobotte del distaccamento di Aversa.