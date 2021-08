Terzo decesso in poche ore e contagi nuovamente in aumento nel casertano Castel Volturno e Mondragone le località più a rischio

Terzo decesso in poche ore e contagi nuovamente in aumento nel casertano. Preoccupa e non poco la situazione in provincia dopo una breve e apparente tregua estiva. L'ultima vittima, stroncata dal Covid, a Sant'Arpino. 88 i nuovi casi positivi su 1444 tamponi processati. Sono invece 45 coloro che hanno sconfitto la malattia. Ma in totale bisogna fare i conti, attualmente con 956 casi positivi in tutta la provincia di Caserta.

Aversa, Capodrise, Carinaro, Casagiove, Casapesenna, Caserta, Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Presenzano, Recale, Roccamonfina, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa di Briano, sono i comuni in cui si sono registrati gli ultimi contagi.