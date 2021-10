Spinge mamma giù dalle scale e la manda in coma: arrestata Sarebbe accaduto dopo una lite. La donna prima di finire in coma ha accusato la figlia

Una donna anziana è finita in coma dopo essere caduta per le scale e aver battuto la testa. È accaduto a Castel Volturno, comune del casertano. Dalle primi ricostruzioni a spingere la vittima sarebbe stata la figlia, una 60enne. A quanto emerge, avrebbe spinto la madre al culmine di una lite. Lei stessa avrebbe poi avvisato i soccorsi. L'anziana, prima di finire in coma, avrebbe raccontato ai soccorritori le responsabilità della figlia. Ora è in coma all'ospedale di Caserta, la 60enne è stata invece fermata per tentato omicidio.