Giovane muore sotto il treno: traffico fermo sulla tratta Roma - Napoli Da stabilire se sia trattato di un gesto estremo o di un incidente

Sui binari ferroviari nei pressi della stazione di Vairano Patenora, nel casertano, è stato trovato il corpo di una persona senza vita. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata travolta e uccisa da un treno in corsa. Si tratterebbe di un giovane. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi del caso, operazioni che hanno bloccato il traffico ferroviario sulla tratta Roma-Napoli via Cassino. Le forze dell'ordine al lavoro sul caso dovranno stabilire se si tratta di un incidente o di un gesto estremo.