Badante violenta picchia anziana e nipote: arrestata per tentato omicidio Orrore a Sessa Aurunca nel casertano

I carabinieri di Sessa Aurunca, hanno tratto arrestato una 43enne di origini polacche accusata di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentato omicidio nei confronti di una 94enne del posto alla quale prestava assistenza.

A soccorrere per prima l’anziana donna è stata la 48enne nipote, attirata dalle urla di aiuto provenienti dal confinante appartamento della zia. Al suo arrivo la donna ha notato che l’anziana, completamente nuda, veniva minacciata e malmenata con pugni al volto dalla badante. Intervenuta per fermare l’aggressione è stata anche lei vittima di accanimento da parte della badante che, con veemenza, l’ha afferrata per le gambe tentando di farla cadere dalla finestra del primo piano non riuscendovi grazie al provvidenziale arrivo del 22enne figlio convivente della malcapitata.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno immobilizzato la donna. Quest’ultima, ha anche opposto energica resistenza nei confronti dei militari dell’arma. L’arrestata, percettrice di reddito di cittadinanza, è stata poi accompagnata nella casa circondariale femminile di Pozzuoli.