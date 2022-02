Fulminato da un infarto muore davanti al cimitero La tragedia a San Nicola La Strada nel casertano

Non c'è stato nulla da fare per un 63enne di Arienzo, dipendente del cimitero di San Nicola la Strada. L'uomo, colto da un malore è morto mentre si accingeva a fare ritorno a casa, all'interno della sua auto. Un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. E' stato un passante a notarlo accasciato nella vettura e a dare l'allarme. A nulla è valso l'intervento del 118. Troppo tardi, non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto la polizia municipale. La salma su disposizione della magistratura, restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Persona conosciuta e stimata per la sua onestà e dedizione da sempre al lavoro.