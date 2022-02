Detenzione e spaccio di droga: coppia in manette nel casertano Operazione dei carabinieri di Mondragone

Due persone sono state arrestate a Castel Volturno per spaccio di droga. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto in località Pescopagano, hanno ammanettato un 25enne ed una 26enne, entrambi napoletani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La coppia a seguito di una perquisizione personale e all'interno della vettura è stata trovata in possesso di circa 30 grammi di cocaina, contenuta in un involucro in cellophane, sequestrata. I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.