Nuovo scandalo in carcere: arrestato agente in possesso di droga Aveva tentato di introdurre all'interno del penitenziario 100 grammi di hashish

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato per aver tentato di introdurre all'interno del penitenziario 100 grammi di hashish.

L'agente, 32 anni, è stato sorpreso in possesso della droga mentre era intento a prendere servizio. Secondo quanto ricostruito, l'agente era stato pagato con una rilevante somma di denaro, trovata all'interno della sua auto, all'esterno della struttura carceraria.

Il 32enne è stato arrestato in flagranza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio da personale del nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria e del comando del reparto della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ed è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.