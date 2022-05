Carambola tra quattro auto sulla statale Venafrana nel casertano: tre feriti Strada chiusa temporaneamente al traffico.

E' di tre persone ferite, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale "Venafrana", nel comune di Vairano Patenora, in provincia di Caserta. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico. Le cause dello scontro, che ha coinvolto quattro veicoli, sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas, 118 e le forze dell'ordine.