Morto travolto da un treno a San Felice a Cancello: identificata la vittima Concluse le indagini della polizia ferroviaria

E' un cittadino tunisino di 58 anni, l'uomo investito da un treno lo scorso 7 luglio a San Felice a Cancello. Lo ha stabilito l'istituto di medicina legale di Caserta. L'uomo, senza fissa dimora era stato travolto accidentalmente dal treno regionale Napoli-Cassino delle 12.40. Secondo le indagini effettuate dalla polizia ferroviaria di Cancello Scalo la vittima stava attraversando i binari, quando improvvisamente, forse in preda allo spavento del fischio del treno sarebbe precipitato sui binari senza la possibilità di potersi più rialzare. Il macchinista dal canto suo non era riuscito in alcun modo a fermare la corsa del treno.