Incendio in un'azienda di macellazione carni: Vigili del Fuoco al lavoro Dalle sei del mattino le operazioni di spegnimento

Dalle 6 di questa mattina due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi in una azienda nel comune di Pontelatone, in provincia di Caserta, in via Ponte Pellegrino. Il capannone, adibito alla macellazione e conservazione di carne, stamattina era totalmente avvolto dalle fiamme, per una superficie di circa 2000 mq. L'incendio ha interessato sia l'area macellazione che l'area conservazione con le celle frigorifero. In supporto alle squadre sono intervenute anche tre autobotti, una dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa ed un'autobotte da 25000 lt dal Comando di Napoli. In supporto anche un'autoscala sempre del Comando di Caserta.