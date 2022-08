Terra dei fuochi: nuovi sequestri e denunce da parte della polizia locale Pugno duro da parte del comandante Antonio Piricelli

Sono ormai giorni che il comandante Antonio Piricelli in prima linea unitamente agli operatori della polizia locale ha ha avviato una serie di servizi mirati tesi ad avere un controllo capillare del territorio, attraverso personale automontato ed appiedato.

In due giorni controllati circa 60 veicoli ed elevate sanzioni per il mancato rispetto delle norme basilari contemplate nel codice della strada. Avviate attività di controllo per prevenire fenomeni legati alla cosidetta "Terra dei fuochiI."

Gli agenti della polizia locale diretti personalmente dal comandante Piricelli hanno controllato alcune attività, un’azienda artigiana di meccanica ubicata al centro di Aversa, a seguito di ispezione e dall’approndimento della documentazione è risultata operare in dispregio alle normative ambientali non essendo in possesso delle autorizzazioni previste per l’esercizio di tale attività. Per questi motivi l’attività è stata posta sotto sequestro ed il titolare denunciato.