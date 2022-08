Incendio di Pontelatone nel casertano: diossine sotto soglia di rilevabilità In campo l'agenzia regionale protezione ambientale Campania

A Pontelatone in provincia di Caserta, le concentrazioni di diossine e furani in aria, rilevate con un campionatore ad alto volume, sono risultate inferiori al limite di rilevabilità della metodica utilizzata. Il campionatore è stato collocato nei pressi del capannone di una ditta di distribuzione di carni, interessato da un incendio lo scorso 2 agosto. Il dispositivo è stato messo in funzione il giorno stesso dell’incendio.