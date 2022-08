Cani e cuccioli in box angusti tra sporco e acqua torbida: denunciato padrone 8 segugi e 5 cuccioli in condizioni pessime: consegnati a un canile autorizzato

I carabinieri forestali di Pietramelara ( Caserta), a seguito di segnalazione da parte dell'Asl, sono interventi a Roccaromana, nella frazione di Statigliano, Contrada Costa, e hanno salvato 8 cani segugi e 5 cuccioli, nati da pochi giorni. I cani erano chiusi in un box troppo piccolo per loro, sporco e senza alcun riparo per le intemperie. Il cibo, soprattutto crocchette, era fornito in ampi contenitori utilizzati dai cani anche come giaciglio. L'acqua era contenuta in secchi con aspetto torbido.I militari hanno sequestrato la struttura ei cani, che sono stati affidati in custodia ad un canile autorizzato. Il proprietario è stato denunciato per detenzione animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.