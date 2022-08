Detenuto denuncia di essere stato violentato in cella: si indaga Torna alla ribalta il carcere di Santa Maria Capua Vetere

Si indaga nel casertano su una presunta violenza sessuale subita in carcere da un detenuto. A denunciare il grave episodio è stata la garante per la provincia di Caserta Emanuela Belcuore, dopo aver avuto un colloquio con la persona in questione. I fatti si sarebbero verificati all'interno di una cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere, struttura già nota per i pestaggi nell'aprile 2020 ad opera degli agenti, suicidi e difficoltà legate alla mancanza d'acqua e sovraffollamento. Avviata un'indagine interna per fare piena luce su quanto accaduto.