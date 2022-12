Detenzione e spaccio di droga: denunciati due giovani nel casertano Controlli della polizia a Casagiove

La polizia a Caserta ha denunciato due persone, di 25 e 22 anni, responsabili dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione di oggetti atti ad offendere.

Gli operatori della squadra volante della questura di Caserta hanno proceduto in via nazionale Appia di Casagiove al controllo di un’autovettura con due giovani a bordo, in atteggiamento sospetto.

Nelle fasi del controllo, gli operatori hanno notato che uno dei due, con movimento repentino, aveva appena lanciato al suolo una bustina in cellophane trasparente, risultata poi contenere hashish.

A questo punto è stata eseguita un’accurata perquisizione, che ha permesso di rinvenire due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi ed un tirapugni.

Entrambi sono stati denunciati e nei loro confronti è stato avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.