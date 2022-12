Malviventi assaltano azienda di elettrodomestici nel casertano: si indaga Almeno in cinque hanno fatto irruzione nella struttura in barba alle telecamere

Malviventi in azione nella notte all'interno di una nota azienda. E' successo a Baia e Latina nel casertano. Almeno in cinque hanno fatto irruzione nella struttura in barba alle telecamere. Un'azione durata circa 15 minuti, il cui video è ora al vaglio degli inquirenti che hanno avviato le indagini. Portati via diversi elettrodomestici varicati su due mezzi di cui uno della stessa ditta presa di mira. Indagini sono in corso per tentare di acciuffare i componenti della banda.