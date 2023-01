Ruba 20 scooter in Toscana e li porta a Caserta: arrestato Caricava i ciclomotori in un furgone e poi rientrava in Campania per venderli

Da Castel Volturno ( Caserta) a Firenze per rubare gli scooter e portarli con un furgone in Campania per rivenderli. Così un 46enne di Castel Volturno è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Firenze. L'uomo è indagato per il furto di 20 scooter Honda SH a Firenze in Oltrarno, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra ottobre 2021 e marzo 2022. Grazie alle immagini delle telecamere gli investigatori sono riusciti a identificare l'autore che, secondo quanto ricostruito , insieme ad altre persone, allo stato ignoto, che gli fornivano appoggio, sarebbe arrivato da Castel Volturno alla guida di un furgone nel capoluogo toscano per compiere i furti e poi rientrare in Campania. Le indagini hanno permesso di ricostruire sei episodi avvenuti a Firenze (il 12 ottobre 2021, il 14 febbraio, 22 febbraio e 2 marzo 2022), il 18 dicembre 2021 a Grassina e il 21 dicembre 2021 a Scandicci. In ogni occasione l'arresto riusciva ad impossessarsi di tre o quattro scooter, sempre il modello Honda SH, individuati lungo le vie cittadine. Rompeva il bloccasterzo e li caricava rapidamente sul furgone. Il 46enne è stato arrestato nella sua abitazione a Castel Volturno dai carabinieri di Mondragone ed è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.