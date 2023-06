Anziano travolto e ucciso da taxi abusivo nel Casertano, si indaga E' successo a Castel Volturno. Alla guida del veicolo, un taxi abusivo, uno straniero.

Un anziano è stato investito e ucciso a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'incidente si è verificato questa mattina, alle 9,30.

È accaduto in località Pescopagano, dove una Citroen C3 di colore azzurro ha centrato in pieno la vittima. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato l'uomo in ospedale, nella clinica Pineta Grande. I medici hanno cercato di salvargli la vita, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nel tardo pomeriggio, è morto. Troppo gravi le ferite riportate. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, alla guida del veicolo, che sarebbe un taxi abusivo, uno straniero di origini africane.