Brucia impianto rifiuti: "E' disastro ambientale" Incendio nell'azienda che effettua riciclaggio e recupero rifiuti. Magliocca: "Grave danno"

Vasto incendi o sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di un capannone di un'azienda che effettua il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti in località Torre Lupara nel comune di Pastorano, Caserta . Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per dominare l' incendio o e circoscrivere le fiammesono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Sul posto in supporto alle squadre anche sei autobotti: due dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Mondragone, un'autobotte dal Comando di Napoli ed un'autobotte dal Comando di Salerno.

"L' incendio o in un capannone di rifiuti a Pastorano ( Caserta ) è un "grave disastro ambientale". A dirlo è il presidente della Provincia e sindaco del comune di Pignataro Maggiore (a pochi passi dal luogo del rogo ) Giorgio Magliocca. Un danno per l'Agro Caleno con il grosso rischio che, da oggi, potrebbe bloccare arsi la raccolta della parte umida dei rifiuti per tutta la zona.