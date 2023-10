Minaccia di morte l'ex e ferisce l'amico che la difende Arrestato un ragazzo di 20anni: era stata attivata la procedura Codice Rosso

Non riuscivamo ad accettare la fine della relazione con la ex ed ha iniziato a perseguitarla, seguendola ovunque e minacciando di morte lei ei familiari; fin quando la vittima, stanca di subito, lo ha denunciato facendolo finire in carcere. E' accaduto a Castel Volturno, nel Casertano, dove la Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere un giovane di appena 20 anni per il reato di stalking. A spingere la ragazza a denunciare l'ex un episodio particolarmente violento, verificatosi quando lo stalker ha minacciato di morte la vittima ferendo un'amico del giovane intervenuto per difenderla. La ragazza si è recata al Commissariato di Polizia di Castel Volturno e ha presentato denuncia attivando le veloci procedure di indagini previste dal "Codice rosso"