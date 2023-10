Allarme furti: ladri messi in fuga da una pattuglia della guardia di finanza E' successo a Castel Volturno in provincia di Caserta

Le fiamme gialle del comando provinciale della guardia di finanza di Caserta, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, hanno sventato un furto ai danni di un esercizio commerciale sito in Castel Volturno, mettendo in fuga i ladri.

La pattuglia in servizio 117 ha notato, all'incrocio tra Via dell'Edera e Viale delle Mimose, una vettura sospetta, condotta da un soggetto con il volto coperto, sostare nelle immediate vicinanze di un noto pub della zona, la cui saracinesca mostrava evidenti segni di effrazione.

L'immediato intervento dei militari ha fatto uscire allo scoperto dall'interno del locale altri due malviventi, anch'essi con il volto coperto, i quali stavano per mettere a segno il furto ai danni dell'esercizio commerciale.

Nonostante l'intimazione impartita dal personale intervenuto di fermarsi, i ladri hanno perseverato nel tentativo di fuga e, uno di loro, si è pericolosamente avvicinato ad un militare brandendo un cacciavite in modo minaccioso. A quel punto, per poterli fermare, sono stati esplosi dei colpi in aria a scopo intimidatorio, che hanno finalmente fatto desistere i malviventi dal compiere le azioni criminose.

Cosi, i ladri, saliti a bordo dell'autovettura, sono fuggiti, a mani vuote, riuscendo a far perdere le proprie tracce durante l'inseguimento.

L'intervento conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella capillare attività di controllo economico del territorio, in particolare nel comune di Castel Volturno, dove, su spinta della Prefettura di Caserta, è stata intensificata e rafforzata la presenza delle Fiamme Gialle a presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.