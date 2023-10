Ciambriello: "Ennesimo suicidio in carcere, il quarto in Campania in 10 mesi" Monito del garante dei detenuti: "C'è bisogno di ascolto"

Condividi









di Gianni Vigoroso

Monito del garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello...