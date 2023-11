Condannato per abusi su minore, maxi sequestro al parroco Sigilli a 220mila euro sul conto corrente di don Livio Graziano

Sequestro da 220mila euro per per don Livio Graziano, il parroco casertano condannato in primo e secondo grado per abusi su un 12enne.

La Corte d’appello ha disposto il sequestro dopo aver appreso dell’imminente chiusura del conto corrente, per garantire l’eventuale pagamento del risarcimento alla vittima.

Don Livio Graziano è stato condannato ad otto anni di reclusione, ora si attende l’esito del ricorso in Cassazione presentato dal parroco di Lusciano.