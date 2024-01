Maxi rissa alla vigilia di Natale, blitz della polizia nel Casertano: 5 misure Un 16enne venne ferito da un fendente al braccio a Santa Maria Capua Vetere

Sono cinque le misure cautelari che la polizia sta notificando nel Casertano per una maxi rissa scoppiata a Santa Maria Capua Vetere la sera della vigilia di Natale durante la quale un ragazzo 16enne venne ferito da un fendente al braccio. La violenza durante la movida notturna scaturi' da un diverbio tra due gruppi di giovani che degenero' in uno scontro in cui anche tavolini e sedie dei locali della piazza antistante l'anfiteatro samaritano furono usati come armi. Molti i video nei social che documentarono la rissa. Le indagini, coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, partirono proprio da quelle immagini ma anche da testimonianze di persone presenti. Un comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza venne anche convocato ad hoc dal prefetto di Caserta.