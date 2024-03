Uccise l'amica sparandogli per sbaglio: ai domiciliari 25enne Aveva imbracciato l'arma puntandola contro l'amica facendo partire un colpo accidentalmente

Misura cautelare in carece con il beneficio dei domiciliari per un ragazzo di 25 anni di origini moldave a Riardo, nel Casertano, che deve rispondere di omicidio aggravato. Il 27 ottobre 2022 l'indagato, all'epoca 23enne, era a casa di un'amica di 28 anni quando impugno' un fucile, di proprieta' del padre della ragazza, dal quale parti' un colpo e il lancio centro' la ventottenne al viso, uccidendola. In un interrogatorio subito dopo l'omicidio, il venticinquenne racconto' ai carabinieri che si era trattato di un incidente e che lui e la vittima stavano giocando con l'arma pensando fosse scarica.